LIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: in palio la semifinale contro le tds n.2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025 che vede coinvolti Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI e gli inglesi Cash/Glasspool per un posto in semifinale!

Ricco e prestigioso torneo dell’Ohio che ha testimoniato una ottima versione della coppia finalista in carica agli Australian Open, che ha vinto due belle partita e che oggi giocherà per un altro penultimo atto in questa stagione dalla bellezza di 5 finali. Tuttavia, gli azzurri vantano come miglior risultato in un Masters 1000 la semifinale di Roma, era il 2024 e si arresero ad Arevalo e Pavic.

Quest’oggi ci sarà da superare una coppia di ottimi battitori e di purosangue del doppio come gli inglesi, che si trovano anch’essi all’interno delle 8 coppie che provvisoriamente si giocherebbero le ATP Finals. Bolelli/Vavassori hanno messo in ghiaccio la qualificazione vincendo il torneo di Washington DC, il 4° in stagione, qui si può però alzare l’asticella! Dimenticata la brutta avventura a Toronto con sconfitta all’esordio.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025 che vede coinvolti Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI e gli inglesi Cash/Glasspool. Si parte alle ore 17! Vi aspettiamo!