Classe 2000, talento emergente del beach volley italiano, Fabrizio Mussa è uno dei nomi più interessanti del momento. Giocatore versatile, capace di alternarsi anche alla pallavolo indoor, disciplina che ha abbandonato e ripreso più volte nel corso della sua carriera, Mussa sta vivendo un periodo di grande crescita.

Nel week end di Ferragosto si è laureato King of the Beach a Civitanova Marche, conquistando uno dei tornei esibizione più prestigiosi del panorama nazionale. Un successo che potrebbe rappresentare la definitiva consacrazione per il giovane azzurro, pronto a imporsi nell’élite del beach volley in Italia.

Protagonista assoluto dentro e fuori dal campo, Fabrizio Mussa è l’ospite della nuova puntata di Beach Zine, condotta da Simona Bastiani, dove si racconterà tra vittorie, ambizioni e prospettive future.

