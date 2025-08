Lewis Hamilton: “Oggi non potevo fare di più: la stagione peggiore della mia carriera”

Lewis Hamilton ha pochissima voglia di sorridere al termine del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring infatti il pilota sette volte campione del mondo ha vissuto uno dei fine settimana peggiori della sua intera carriera. 12° al traguardo laddove aveva vinto ben otto volte in carriera, con una sensazione di impotenza davvero clamorosa. Non da fuoriclasse qual è l’inglese.

La gara odierna ha visto l’ennesima doppietta della McLaren con Lando Norris che ha preceduto Oscar Piastri, mentre è terzo George Russell (Mercedes). Quarta posizione per Charles Leclerc (Ferrari) a 42.5, quinta per Fernando Alonso (Aston Martin) a 59.0, mentre è sesto il brasiliano Gabriel Bortoleto (Sauber) a 1:06. Chiude, come detto, dodicesimo ad un giro, il Re Nero.

Al termine della gara sulla pista magiara il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Gara frustrante? No, non direi. Non mi sono sentito frustrato, semplicemente non potevo fare molto più di quello che ho fatto”.

La Formula Uno ora chiude armi e bagagli e va in vacanza fino a fine mese. Una prima parte da descrivere in quale modo? “Non mi aspettavo nulla. Non avevo aspettative. Sicuramente è andata molto peggio di qualunque mia altra stagione in carriera. Non ho risposte in particolare in questo momento. Sono sensazioni. Succedono tante cose sullo sfondo, che non sono grandiose. Mi è passata la voglia di correre? Mai, io amo quello che faccio”.