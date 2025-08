La prima finale non si scorda mai: Italia contro Polonia per l’oro della Volley Nations League 2025

Non era mai successo. In tutte le edizioni della Volleyball Nations League da quando il torneo si chiama così, l’Italia non era mai arrivata in finale. E adesso che il traguardo è realtà, gli azzurri vogliono sognare fino in fondo. Domani, domenica 3 agosto alle 13.00 italiane, al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo, si giocheranno l’oro della VNL 2025 contro la Polonia, per la prima volta in una finale di questa manifestazione.

È una partita che sa di storia, di rivalità recente e prestigiosa. Un’Italia che insegue il titolo con determinazione, passo dopo passo, forte di un percorso in crescendo: secondo posto nella prima fase dietro alla Francia, poi le due vittorie nella Final Eight di Ningbo: 3-1 su Cuba nei quarti e 3-1 sulla Slovenia in semifinale, con grande autorevolezza.

Dall’altra parte della rete ci sarà la Polonia di Nikola Grbic, già avversaria degli azzurri in finale ai Mondiali 2022 (vittoria Italia in casa dei polacchi) e agli Europei 2023 (successo polacco a Roma). Gli uomini di Grbic hanno cambiato spesso formazione nella fase preliminare, chiusa al sesto posto, ma nelle fasi finali hanno ritrovato tutta la loro solidità, battendo prima 3-0 il Giappone nei quarti e poi dominando il Brasile 3-0 in semifinale, soffrendo solo nel primo set (28-26) prima di prendere in mano la gara.

L’ultimo precedente tra le due nazionali risale al 26 giugno scorso, nella seconda settimana della VNL a Chicago: vinse l’Italia 3-2 al termine di una sfida combattuta e spettacolare. Il bilancio complessivo pende ancora verso i polacchi: 52 vittorie contro 37 degli azzurri su 89 incontri totali, ma domani conterà solo quello che succederà in campo.

Il CT Grbic ha convocato per questa Final Eight un gruppo esperto e ricco di talento. Tra i 14 figurano stelle del calibro di Wilfredo Leon, Semeniuk, Bednorz, con Kochanowski a guidare la squadra da capitano. In regia ci sono Komenda e Firlej, mentre in posto 2 si alternano Boładź e Sasak. Una squadra completa, rodata, pericolosa in ogni fondamentale.

Sarà una sfida da vivere tutta d’un fiato. Per l’Italia, un’occasione irripetibile: una prima finale da affrontare con coraggio, qualità e fame di vittoria. Per la Polonia, la possibilità di confermarsi ancora una volta tra le grandi del volley mondiale.