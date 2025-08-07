Kelly Doualla in finale agli Europei U20 quasi passeggiando! Pass anche per Pagliarini

L’Italia continua a sognare in grande e porta ben due atlete nella finale dei 100 metri ai Campionati Europei Under 20 di atletica 2025, in corso di svolgimento a Tampere (in Finlandia). Kelly Doualla ha replicato al centesimo il tempo siglato nelle batterie mattutine, vincendo in scioltezza la sua semifinale con 11.56 (-0.3 m/s) e qualificandosi per l’ultimo atto insieme ad Alice Pagliarini.

Doualla, primatista italiana U20 e favorita della vigilia in base ai tempi di iscrizione, ha centrato l’obiettivo di giornata superando i primi due turni senza strafare nel tentativo di risparmiare energie preziose in vista della finale di domani. La quindicenne lombarda ha dominato la seconda batteria di semifinale, costruendo un buon vantaggio sin dalla partenza e gestendo con estrema facilità la sua progressione fino al traguardo.

La giovanissima stella della velocità azzurra sembra avere tanto margine (11.21 in stagione), quindi non devono preoccupare l’11.48 della britannica Mabel Akende e l’11.50 dell’ucraina Uliana Stepaniuk nelle altre semifinali. Avanza in finale con il brivido anche Alice Pagliarini come seconda e ultima ripescata con il crono di 11.72 (-0.2), peggiorando leggermente rispetto al mattino.