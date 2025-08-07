Kelly Doualla domina la batteria degli Europei U20 senza il minimo patema

Gli Europei U20 2025 di atletica leggera, scattati quest’oggi a Tampere, in Finlandia, riservano subito ottime notizie per l’Italia: la stella della spedizione azzurra, Kelly Doualla, vince in scioltezza la seconda batteria dei 100 metri piani femminili, facendo segnare inoltre il miglior crono assoluto. Approdano in semifinale anche Carlotta Suppini, terza nella quarta serie, ed Alice Pagliarini, che vince la sesta ed ultima batteria.

Kelly Doualla, in apparente controllo sia in partenza (0.142 il tempo di reazione) sia nel lanciato, vince a mani basse la propria batteria, la seconda delle sei in programma, con 0.4 m/s di vento a favore, e fa segnare il tempo di 11.56, miglior crono assoluto.

Passano il turno anche Alice Pagliarini, che si impone nell’ultima serie con il crono di 11.65, terzo tempo complessivo, e Carlotta Suppini, terza nella quarta batteria in 12.11, il riscontro più alto tra quelli delle 24 semifinaliste. In mezzo alle prime due azzurre si pone l’ucraina Uliana Stepaniuk, vittoriosa nella quinta serie con il tempo di 11.62.

Da rimarcare anche i riscontri della belga Camille Sonneville e della britannica Mabel Akande, rispettivamente quarta e quinta in 11.65 (come Pagliarini, ma alle sue spalle per una questione di millesimi), dell’irlandese Precious Akpe-Moses, sesta in 11.66, e della tedesca Anne Böcker, settima in 11.68.