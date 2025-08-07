A che ora corre Kelly Doualla oggi agli Europei U20 di atletica: programma batteria e semifinale, tv, streaming

Oggi giovedì 7 agosto incominciano gli Europei Under 20 di atletica e Kelly Doualla sarà subito protagonista. La velocista lombarda sarà impegnata nelle batterie dei 100 metri, nello specifico correrà nella seconda delle sei serie: si qualificano alle semifinali le prime tre classificate e i sei migliori tempi di ripescaggio. L’appuntamento con l’azzurra a Tampere (Finlandia) è alle ore 10.58, la vedremo impegnata nella corsia 2 con il miglior tempo di accredito (11.21, record europeo under 18 siglato ai recenti EYOF).

Nella sua batteria ci saranno la francese Nlend Soizick, la slovacca Amy Bell Grebeci, la svedese Filippa Engstroem, la belga Camille Sonneville, l’ucraina Yelyzaveta Shvab e la croata Vita Penezic. La 15enne non dovrebbe avere grossi problemi a superare il turno e tornare in pista in serata: le semifinali sono previste alle ore 19.20 odierne, sono in programma tre serie e le prime due classificate di ciascuna e i due migliori tempi di ripescaggio si meriteranno l’approdo alla finale in programma venerdì 8 agosto (ore 19.40).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming per seguire gli impegni di Kelly Doualla nella giornata di oggi (giovedì 7 agosto) agli Europei Under 20 di atletica. Le batterie potranno essere seguite in diretta streaming su Eurovision Sport, mentre la semifinale sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play. Prevista la diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

QUANDO CORRE KELLY DOUALLA OGGI AGLI EUROPEI UNDER 20

Giovedì 7 luglio

Ore 10.58 100 metri, batterie – Diretta streaming su Eurovision Sport

Ore 19.20 100 metri, eventuale semifinale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA KELLY DOUALLA AGLI EUROPEI UNDER 20: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per la semifinale, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per la semifinale, gratis; Eurovision Sport per le batterie.

Diretta Live testuale: OA Sport.