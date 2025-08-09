Karate, altro bronzo per l’Italia ai World Games 2025 con Clio Ferracuti

Dopo il terzo posto di ieri ottenuto da Alessio Ghinami nel kata maschile, per l’Italia del karate arriva un’altra medaglia di bronzo ai World Games 2025 di Chengdu, grazie a Clio Ferracuti. L’azzurra è stata bravissima nel torneo del kumite femminile dei +68 kg a trovare il modo di fare strada nel tabellone del contest che ha visto trionfare la tedesca Johanna Kneer, oro (3-0 nella finalissima) davanti alla spagnola Maria Torres Garcia, con l’iberica d’argento.

La romana, classe 1996, in una giornata molto tosta, ha dimostrato sin da subito di essere in palla sul tatami: tre vittorie all’esordio nella pool eliminatoria, la prima contro la cinese Qiqi Xu per 9-1, poi nell’ordine un 3-0 secco rifilato alla francese Nancy Garcia e l’8-6 nel testa a testa contro la kazaka Sofya Berultseva. Da lì il passaggio alle semifinali: il ko proprio contro la teutonica Johanna Kneer, in un tiratissimo duello chiusosi sul 5-4, e la conseguente finale per il bronzo che in sorte le ha ridato Sofya Berultseva.

Incontro ancora più “stretto” nelle misure e nell’assegnazione dei punti: un 4-4 con uno shensu – vantaggio – a favore di Ferracuti che ha consentito alla rappresentante tricolore di andare a prendersi una meravigliosa medaglia. Si chiude così il programma del karate ai World Games 2025. Ora l’appuntamento clou della stagione di questa disciplina diventa quello dei Mondiali, in programma al Cairo, in Egitto, dal 27 al 30 novembre.