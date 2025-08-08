Karate: le medaglie della prima giornata ai World Games. Spicca il Giappone, una medaglia per l’Italia

La prima giornata del programma del karate ai World Games 2025 di Chengdu è andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose sui tatami cinesi fra tornei i tornei di kata e le varie categorie di peso del kumite.

Kata Maschile e Femminile

Fra gli uomini, nel torneo che ha visto Alessio Ghinami mettersi il bronzo al collo, dopo uno scontro vinto in maniera splendida contro l’egiziano Adam Ellithy (43.2 a 41.2), l’oro è andato al giapponese Kakeru Nishiama che, nella finalissima per il gradino più alto del podio, ha battuto lo statunitense Ariel Torres Gutierrez (44.4 a 43.6).

Nel torneo femminile invece dove Terryana D’Onofrio si è fermata alla pool eliminatoria, l’affermazione se l’è presa la rappresentante di Hong Kong Mo Sheung Grace Lau, davanti alla nipponica Maho Ono (45.3 a 43.6); col bronzo appannaggio della spagnola Paola Garcia Lozano.

Kumite Maschile

Due le categorie sul tatami, quella dei 60 kg e quella dei 67 kg. Nel tabellone più leggero non riesce a superare lo scoglio delle pool iniziali il portabandiera azzurro Angelo Crescenzo, che viene eliminato dopo una vittoria, una sconfitta e un incontro terminato in pareggio, nel contest che ha visto il turco Eray Samdan battere 12-2 nella finalissima il giapponese Hiromu Hashimoto, con il bronzo ottenuto all’ultimo respiro dal greco Christos Xenos.

Trionfo marocchino ad opera di Said Oubaya nei 67 kg, abile l’africano nel superare 4-3 il rappresentante del Sol Levante Yugo Kozaki. Bronzo per il giordano Abdel Rahman Tayel Hayel Almasatfa.

Kumite Femminile

Erminia Perfetto nei 50 kg parte forte con una vittoria, ma poi si spegne alla distanza perdendo i successivi due incontri nella parte iniziale di una competizione che alla fine è andata a premiare la tenacia dell’iraniana Sara Bahmanyar, affermatasi per decisione arbitrale sulla kazaka Moldir Zhangbyrbay, in un podio completato dal bronzo della croata Ema Sgardelli.

Infine i 55 kg. Prova di forza della tedesca Mia Bitsch: nell’ultimo atto la teutonica batte 3-1 l’ucraina Anzhelika Terliuga mettendosi l’oro al collo in un duello tutto europeo, con la cilena Valentina Ivanina Toro Meneses a vincere il bronzo.

Domani seconda e ultima giornata di gare per il karate ai World Games 2025: sui tatami per l’Italia ci sarà Clio Ferracuti, impegnata nella categoria femminile dei +68 kg.