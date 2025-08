In questa intervista scopriamo il percorso straordinario di Angelo Crescenzo, atleta simbolo del karate italiano. Dai primi passi nella kickboxing a Sarno, fino alla conquista del titolo mondiale nei -60 kg, passando per medaglie europee, il bronzo ai Mondiali 2023 e gli ori a squadre conquistati negli Europei 2024 e 2025 ✨ Con Angelo parliamo di tattica, crescita personale, emozioni e rinascita. Come si reagisce dopo una stagione difficile? Quali sono i segreti per restare ai vertici in una disciplina che richiede mente e corpo in perfetto equilibrio? E soprattutto: cosa significa rappresentare l’Italia da portabandiera ai World Games 2025? Un viaggio intenso tra sacrifici, gloria e ambizione. Un’intervista da non perdere per tutti gli appassionati di karate e sport di combattimento!