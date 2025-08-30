Julio Velasco: “Ho visto forza mentale. Pensiamo una partita per volta”

L’Italia ha travolto la Germania con un perentorio 3-0 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: le azzurre torneranno in campo mercoledì 3 settembre per una nuova sfida da dentro o fuori con vista sulla zona medaglie. Le Campionesse Olimpiche sono state implacabili contro le tedesche, che hanno tenuto botta per un set e mezzo prima di crollare.

Il CT Julio Velasco ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “È stata una partita diversa da quella che ci aspettavamo, noi abbiamo attaccato male e loro hanno ricevuto male: non hanno potuto giocare con le centrali, che è il loro punto di forza. La nostra difesa ha preso palle difficili e abbiamo convertito in punto”.

L’allenatore ha individuato anche uno dei punti di forza emersi oggi pomeriggio: “Abbiamo giocato una partita difficile da dentro o fuori, la forza mentale è stata fondamentale, per me è una cosa importante: la squadra c’era, era sul pezzo con grande determinazione, non si è abbattuta quando eravamo in difficoltà. I cambi hanno funzionato, ora pensiamo ai quarti: vedremo chi ci sarà, giochiamo palla su palla. Oggi non mi aspettavo il 3-0“.

Il Commissario Tecnico si è soffermato anche su Stella Nervini: “Le dico che è una giovane spensierata e deve giocare come tale. Lei ha ancora un po’ di problema con le palle alte fuori aste, ma quando è dentro gioca bene, fa pallonetti. Deve migliorare la diagonale stretta, difende, gioca bene: è una ragazza forte dal punto di vista della personalità“.

Il Guru ha poi parlato di Myriam Sylla: “Sta tornando, sta ricevendo bene, già l’anno scorso era migliorata e quest’anno è migliorata ancora. Non le entrava il diagonale, deve gestire meglio alcune palle giocando con il muro e non eludendo il muro, ha fatto una grande partita anche lei“.

Un passaggio anche sulla prossima avversaria, che sarà la vincente dell’ottavo di finale tra Polonia e Belgio: “Chi preferisco affrontare? Sempre la squadra che ha perso (l’ultima partita, n.d.r.). La Germania aveva perso, ai quarti affronteremo sicuramente una formazione che ha vinto. Dovremo giocare al nostro massimo e cercare la vittoria per arrivare in semifinale“.