In un torneo dove i ritiri tattici non si contano più, Jannik Sinner vola ai quarti di finale, trovando con pazienza le contromisure alle migliori “mani” del mancino francese. Oggi torna in campo contro Felix Auger Aliassime, che ha vinto i 2 precedenti scontri diretti. Luca Nardi si arrende a Carlos Alcaraz, mentre arrivano buone notizie dai doppi. Alle 8:15, in diretta su TennisMania (canale YouTube OA Sport), parleremo anche dei match di Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere la nostra analisi in tempo reale! #Sinner #Tennis #JannikSinner #Mannarino #AugerAliassime #Nardi #Alcaraz #Paolini #Bronzetti #TennisMania #OASport #ATP #WTA #TennisItalia #SinnerLive #TennisNews