Italia-Slovenia oggi in tv, semifinale Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Oggi sabato 2 agosto (ore 09.00) si gioca Italia-Slovenia, semifinale della Nations League di volley maschile. A Ningbo (Cina) prosegue la Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante: dopo aver regolato Cuba per 3-1 nel primo turno a eliminazione diretta, i Campioni del Mondo si troveranno di fronte gli arrembanti balcanici, capaci di confezionare un’impresa giovedì mattina sconfiggendo la favorita Francia (Campionessa Olimpica e detentrice del trofeo).

La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, ma dovrà prestare parecchia attenzione alla formazione di coach Fabio Soli, che sembra essere in ottima forma fisica e ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà gli azzurri dopo aver travolto i Galletti. Le due formazioni si sono affrontare un paio di settimane fa a Lubiana: l’Italia si è imposta con un secco 3-0, ma questa volta si ripartirà da zero e bisognerà prestare la massima attenzione.

In palio la qualificazione alla finale, da disputare contro la vincente del confronto tra Polonia e Brasile (in programma alle ore 13.00). A guidare il sestetto del CT Fefè De Giorgi saranno soprattutto l’opposto Kamil Rychlicki, il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, il libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete bisognerà stare particolarmente attenti all’opposto Toncek Stern, allo schiacciatore Rok Mozic e al centrale Jan Kozamernik.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Italia-Slovenia, semifinale della Nations League 2025 di volley maschile. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV e DAZN (per gli abbonati), garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SLOVENIA, SEMIFINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 2 agosto

Ore 09.00 Italia vs Slovenia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA SEMIFINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.