Italia-Belgio oggi in tv, Mondiali volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi martedì 26 agosto (ore 12.00) si gioca Italia-Belgio, incontro valido per i Mondiali 2025 di volley femminile: dopo aver travolto la Slovacchia e Cuba con un doppio 3-0 in totale disinvoltura, le azzurre chiuderanno la fase a gironi a Phuket (Thailandia) affrontando le Yellow Tigers nello scontro diretto che determinerà il primo posto nel raggruppamento. Chi vincerà concluderà al comando la Pool B, mentre chi perderà si accontenterà della seconda piazza: entrambe le formazioni sono già qualificate agli ottavi.

Si definirà anche lo scenario per l’avvio della fase a eliminazione diretta: la vincente di questo confronto affronterà agli ottavi la perdente di Germania-Polonia, mentre chi uscirà sconfitta se la dovrà vedere con chi avrà la meglio nel testa a testa tra le tedesche e le biancorosse. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 partiranno con i favori del pronostico, ma le azzurre dovranno stare particolarmente attente a una formazione di esperienza guidata da una stella come la schiacciatrice Britt Herbots.

A guidare l’Italia saranno le ormai consolidate titolari selezionate dal CT Julio Velasco: l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi (capitana), il libero Monica De Gennaro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini. L’auspicio è che la regista Carlotta Cambi abbia recuperato dal problema muscolare e che torni a disposizione in modo da permettere il doppio cambio con la bomber Ekaterina Antropova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BELGIO, MONDIALI VOLLEY OGGI

Martedì 26 agosto

Ore 12.00 Italia vs Belgio – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.