Inter a valanga sul Torino nella prima giornata di Serie A, pareggio tra Udinese e Verona

Cala il sipario sulla prima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, con lo svolgimento dei due posticipi del lunedì che hanno definito il quadro delle formazioni a punteggio pieno dopo il debutto stagionale. L’Inter si è aggiunta al gruppo delle capoliste, balzando però virtualmente davanti a tutte in base alla differenza reti grazie ad una vera e propria goleada.

I vice-campioni d’Italia (e d’Europa) in carica hanno travolto infatti il Torino davanti al pubblico di ‘San Siro’, firmando un netto 5-0 e cominciando nel migliore dei modi il campionato nonostante l’assenza per squalifica di Calhanoglu. I nerazzurri si prendono dunque la prima posizione in classifica con un +5 nella differenza reti davanti a Napoli, Juventus, Como (tutte a +2), Cremonese e Roma (entrambe a +1).

Gli uomini di Cristian Chivu hanno indirizzato la partita odierna sin dai primi 45 minuti, andando all’intervallo già sul 2-0 con i gol di Bastoni e Thuram per poi dilagare nella ripresa con Lautaro Martinez, la seconda rete personale del bomber francese ed il primo sigillo di Bonny al debutto ufficiale con l’Inter. Pareggio 1-1 invece nell’altro posticipo tra Udinese e Verona con i gol di Kristensen per i friulani e di Serdar per i veneti.