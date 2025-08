Il tabellone di Luciano Darderi a Cincinnati: de Minaur al terzo turno, all’orizzonte Rublev ed Alcaraz

Nelle ore antecedenti il sorteggio, diverse cancellazioni hanno promosso l’azzurro Luciano Darderi tra i giocatori protetti dal seeding nell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’italiano, numero 29 del tabellone, inizierà il proprio cammino dal secondo turno, dato che riceverà un bye al primo.

Darderi attende il vincente del match tra l’argentino Francisco Comesaña e lo spagnolo Jaume Munar, ma il suo percorso si preannuncia durissimo sin dal terzo turno, con il possibile incrocio con l’australiano Alex de Minaur. Agli ottavi, poi, ad attenderlo ci sarebbe il russo Andrey Rublev.

Le prime tre teste di serie, poi, potrebbero attendere Darderi dai quarti di finale, dove l’avversario sarebbe il numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz, per poi passare in semifinale contro il numero 3, il tedesco Alexander Zverev, ed infine giungere in finale contro il numero 1 del mondo, l’azzurro Jannik Sinner.

POSSIBILI AVVERSARI DI DARDERI TURNO PER TURNO

Primo turno: bye

Secondo turno: Francisco Comesaña o Jaume Munar

Terzo turno: Alex de Minaur

Ottavi: Andrey Rublev

Quarti: Carlos Alcaraz

Semifinale: Alexander Zverev

Finale: Jannik Sinner