Il Milan vince a Lecce e trova il primo successo in Serie A, Cremonese capolista per una notte!

I due anticipi del venerdì hanno aperto ufficialmente il programma della seconda giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, che rappresenta anche l’ultimo turno del massimo campionato prima della pausa di due settimane per la finestra riservata alle nazionali. Nessun colpo di scena clamoroso, ma le due vittorie odierne hanno un peso specifico notevole per Cremonese e Milan.

Nello scontro diretto tra neopromosse, la Cremonese ha infatti battuto in casa il Sassuolo (che resta a bocca asciutta dopo due turni) per 3-2 grazie al rigore decisivo di Manuel De Luca al 93′ dopo aver subito la rimonta nel secondo tempo dei neroverdi da 2-0 a 2-2. La squadra di Davide Nicola resta dunque a punteggio pieno con 6 punti in due partite dopo l’incredibile colpaccio di ‘San Siro’ contro il Milan.

Rossoneri che sono riusciti a risollevarsi dal debutto shock dello scorso sabato, espugnando lo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce e regalando al nuovo allenatore Massimiliano Allegri il primo successo stagionale in Serie A. Decisivi, per il 2-0 milanista, i gol nella ripresa di Loftus-Cheek e Pulisic. I pugliesi devono rimandare l’appuntamento con la prima vittoria, dopo il pareggio all’esordio in trasferta a Genova.