GTWC Europe, l’Endurance Cup riprende dal Nurburgring

Dopo una lunga pausa torna dalla Germania questo fine settimana il GT World Challenge Europe Powered by AWS con il quarto dei cinque appuntamenti dell’Endurance Cup. La battaglia riprende ad oltre un mese dalla 24h di Spa-Francorchamps, vinta per la prima volta da Lamborghini con l’equipaggio n. 63 GRT composto da Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper.

L’Huracan GT3 EVO2 n. 63 è in contesa per il successo finale così come di fatto tutto lo schieramento. Con 52 punti a disposizione tutti coloro che da aprile ad oggi hanno ottenuto almeno un punto hanno matematicamente una chance di imporsi sulla concorrenza.

La graduatoria è capitanata dalla Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter di Lucas Auer/Maro Engel/Matteo Cairoli con 1p di vantaggio nei confronti della BMW M4 GT3 EVO n. 32 WRT di Ugo de Wilde/Kelvin van der Linde/Charles Weerts. Segue a 2 lunghezze dalla Mercedes la Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing di Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello, unico equipaggio dei tre citati senza sigilli sino ad ora nell’Endurance Cup.

La Lamborghini n. 63 citata in precedenza vanta al momento 34 punti. L’auto schierata dal Grasser Racing Team vinse lo scorso anno dopo una bella lotta contro la Mercedes n. 48, un duello appassionante durano per l’intera competizione di tre ore.

Come noto non ci sarà Valentino Rossi che quest’anno ha corso nell’Endurance Cup del GT World Challenge Europe 2025 solamente in occasione della 24h di Spa. Successivamente il ‘Dottore’ ha partecipato alla sfida Sprint di Misano Adriatico imponendosi nella race-1 in coppia con Raffaele Marciello.

Domenica mattina le qualifiche che precederanno la corsa che scatterà alle 15.00. Come sempre la diretta delle sessioni sarà garantita sul canale YouTube (GTWorld) con a disposizione anche il commento in italiano affidato a Ivan Nesta e Marco Nesi.