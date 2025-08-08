GT, Porsche presenta la nuova 992 GT3-R 2026

Porsche ha presentato al Nurburgring in Germania la versione 2026 della propria 992 GT3-R regolarmente impegnata in tutto il mondo nei vari campionati GT3. Il marchio tedesco ha lavorato molto per migliorare una vettura che dal 2023 ad oggi ha saputo imporsi a più riprese nella propria classe.

In merito ricordiamo i due acuti nella 24h Le Mans ed il titolo 2024 nel FIA World Endurance Championship, categoria controllata anche quest’anno a tre prove dalla fine con Richard Lietz, Ryan Hardwick ed il nostro Riccardo Pera. Tra i successi spicca anche il titolo DTM 2023 con Thomas Preining, l’affermazione nell’Intercontinental GT Challenge e due trofei nell’Asian Le Mans Series.

Negli ultimi mesi sono stati ottimizzati il telaio e l’aereodinamica garantendo una miglior stabilità in frenata. Globalmente la nuova 911 GT3 R offre un comportamento in frenata più preciso e prevedibile, migliorando il controllo complessivo.

Una presa d’aria modificata per il pilota garantisce una circolazione dell’aria costante all’interno dell’abitacolo. I team clienti possono comunque scegliere tra una gamma di opzioni di equipaggiamento speciali personalizzate in base alle esigenze delle specifiche serie GT3.

Il motore boxer a sei cilindri da 4,2 litri, che eroga fino a 416 kW (565 CV) a seconda della sua classificazione Balance of Performance (BoP) e la trasmissione dell’attuale 911 GT3 R rimangono sostanzialmente invariati. Lo sviluppo della nuova 911 GT3 R è iniziato nell’agosto 2024, il veicolo è stato provato a Sebring, Spa-Francorchamps, nel circuito Porsche di Weissach, al Paul Ricard e sul leggendario Nürburgring Nordschleife.

Sebastian Golz, Project Manager Porsche 911 GT3 R, ha affermato in una nota ufficiale: “l nostro obiettivo per questo aggiornamento era l’ottimizzazione. Piccole modifiche possono fare una grande differenza se costruite su una base solida e collaudata. Il feedback dei piloti dopo la prima uscita in gara durante la fase di sviluppo ad aprile ha confermato la nostra direzione. Siamo fiduciosi che questa evoluzione consentirà ai nostri team clienti di continuare a competere con successo in tutto il mondo”.

Nella giornata odierna, sempre al Nurburgring in occasione del quinto atto del DTM, Porsche ha presentato ufficialmente anche la 911 Cup, la nuova vettura che dal 2026 sarà protagonista in tutti i campionati monomarca.