F1, Franco Colapinto a muro nei test Pirelli in Ungheria: pilota illeso, ma nuovo incidente per l’argentino

Calato il sipario sulla due-giorni di test sulle gomme Pirelli in ottica 2026, riservata alle monoposto di F1 sul circuito dell’Hungaroring (Ungheria). Nel day-1 a scendere in pista sono stati Paul Aron su Alpine (159 giri), autore del miglior tempo di 1:18.789, a precedere Lando Norris (144 giro e 1:19.272) sulla McLaren e Liam Lawson (143 giri e 1:19.510) sulla Racing Bulls.

Un programma di prove che si è concentrato sulla comparazione delle differenti mescole introdotte dal costruttore italiano, verificando il rendimento delle mescole C3, C4 e C5 in ottica time-attack nella prima parte della sessione e long run nel pomeriggio. Le tre squadre hanno sfruttato una “mule-car” per poter girare con le nuove coperture. Nel caso specifico, McLaren e Alpine hanno fatto ricorso alla monoposto del 2023, mentre la Racing Bulls a quella dell’anno scorso.

Nella giornata odierna è stata la volta di Charles Leclerc con la Ferrari e di Franco Colapinto con l’Alpine. Il monegasco della Rossa ha completato 144 tornate, fermando i cronometri sul tempo si 1:19.407, mentre l’argentino ha coperto solo 25 giri (1:20.270 il giro più veloce) per via di un brutto incidente. Un 2025 da dimenticare per il sudamericano, essendo l’unico dei racing driver del campionato con zero punti.

Colapinto è andato contro il muro in curva-11, una delle più veloci del tracciato magiaro. “Durante il secondo giorno dei test Pirelli, Franco è stato coinvolto in un incidente in curva-11. È stato immediatamente visitato al centro medico e le sue condizioni sono buone“, è stato comunicato dall’Alpine.

Team Update

During Day 2 of Pirelli Tyre Testing at the Hungaroring this morning, Franco Colapinto had an incident at Turn 11. Franco was assessed on site at the medical centre and is OK.

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 6, 2025