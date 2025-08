F1, Jos Verstappen: “Tante persone, soprattutto in Inghilterra, hanno una visione distorta di Max”

Non è stato il migliore dei modi per festeggiare il 200° GP in F1 per Max Verstappen. Il quattro volte iridato, in Ungheria, ha concluso solo al nono posto sul tracciato magiaro, in un fine-settimana molto complicato per la Red Bull in cui l’oranje non è stato in grado di metterci la solita pezza.

Un fine-settimana comunque speciale per la scadenza e papà Jos ha voluto un po’ ripercorrere le varie tappe del percorso di Max nel Circus. Ai microfoni di De Telegraaf, Verstappen Sr. ha riproposto le emozioni del GP di Abu Dhabi del 2021: “Ogni tanto rivedo un video di quell’ultimo giro. È sempre speciale. Come Max che affianca la sua macchina a quella di Hamilton e lo sorpassa, in una situazione di gare che fino a quel momento non gli aveva dato chance. Lewis era semplicemente troppo veloce“, ha dichiararo Jos.

In tutto questo, l’ex pilota olandese ha voluto evidenziare un aspetto legato a come venga descritto suo figlio e non aderente al vero: “Penso che molte persone, soprattutto gli inglesi, abbiano un’immagine sbagliata di lui. Ne parlano come di uno str….o, o qualcosa del genere. Forse è anche dovuto all’attuale situazione dei social media“.

Di sicuro, non c’è da discutere sul valore del pilota in pista che, anche in un 2025 complicato per le prestazioni della vettura anglo-austriaca, ha dato dimostrazione delle sue qualità eccelse.