Golf, Sterne in testa al Nexo Championship ma Otaegui insegue

Bella giornata di golf per il primo round del Nexo Championship, torneo che si sta disputando sui fairway del Trump International Golf Links nell’Aberdeenshire, Scozia. A conquistare la leadership è stato il sudafricano Richard Sterne, 43enne con 6 vittorie sul Dp World Tour (tutte tra il 2004 e il 2013). Il -5 confezionato dal nativo di Pretoria gli ha permesso di staccare gli avversari di un colpo.

Ad inseguire, infatti, a -4, ci sono Louis Albertse, Thomas Aiken e Andreas Halvorsen. Quest’ultimo è particolarmente in forma e può essere da attenzionare nel corso della settimana. Da dietro, tuttavia, arriva un filotto di professionisti che, a -3, ha terreno fertile per impostare nel modo corretto il torneo. Tra i più pericolosi sicuramente Adrian Otaegui, che qui sta difendendo il titolo, l’olandese Darius Van Driel, Joe Dean e Matthew Jordan, tutti a -3 insieme anche Alex Fitzpatrick, John Parry e Jorge Campillo.

Per trovare il primo italiano bisogna scorrere la classifica fino al 27esimo posto, dove si trova Filippo Celli con uno score totale in par. Paratore e Laporta hanno chiuso in +4 mentre Gregorio De Leo non ha proprio trovato il ritmo corretto e ha girato in +7. In questo momento il taglio potrebbe essere posizionato entro il +2 quindi c’è margine di rientro per diversi golfisti rimasti indietro.