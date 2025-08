Golf, Memphis attende i migliori per il FedEx St. Jude Championship. Montepremi da 20 milioni di dollari

Penultimo appuntamento, sul PGA Tour, prima dell’evento conclusivo della FedEx Cup, il Tour Championship, che andrà in scena a fine agosto. Questa settimana il maggiore circuito americano si dirige verso Memphis, nel Tennessee, per il FedEx St. Jude Championship, torneo che mette in palio ben 20 milioni di dollari e ben 2.000 punti FedEx. A difendere il titolo al TPC Southwind sarà il giapponese Hideki Matsuyama, già vincitore quest’anno del The Sentry a gennaio alle Hawaii.

L’anno scorso il nipponico si è imposto su Xander Schauffele e Viktor Hovland, entrambi secondi a pari merito, con uno score finale di -17 (-5,-6-6, E) a ben due colpi di distanza dagli inseguitori. Quest’anno, però, Matsuyama dovrà vedersela con alcuni avversari che arrivano all’appuntamento settimanale in particolare forma. Tra questi c’è sicuramente Ben Griffin, vincitore di 2 eventi quest’anno (il Zurich Classic of New Orleans e il Charles Schwab Challenge) con 25 tornei giocati e 19 tagli passati, il colombiano Nico Echavarria, 1 secondo posto e 2 top 10 stagionali, Kurt Kitayama, vincitore del suo secondo titolo sul PGA appena due settimane fa al 3M Open, e Chris Gotterup, esploso in Scozia con la vittoria allo Scottish Open e il 3° posto al The Open Championship.

Con loro, ovviamente, si schiereranno, per aggiudicarsi il ricco montepremi, anche i migliori. Ci saranno (quasi) tutti. A partire da Scottie Scheffler, di ritorno in campo dopo il titolo nel Major d’oltreoceano in Irlanda del Nord, Xander Schauffele, in cerca di conferme in una stagione tra alti e bassi nonostante le 3 top 10 e i 13 tagli passati su 13, lo svedese Ludvig Aberg, ormai uno dei giocatori più apprezzati sul circuito ma ancora molto atteso per la sua incoronazione definitiva (anche se ha già vinto, anche quest’anno, almeno un torneo, il The Genesis Invitational), e l’irlandese Shane Lowry, arrivato a metà stagione con 2 secondi posti (all’AT&T Pebble Beach Pro Am e al Truist Championship).

Da attenzionare, sempre e comunque, anche i due statunitensi Justin Thomas e Jordan Spieth. I due classe ’93, si sono posizionati spesso nelle prime posizioni e Thomas è riuscito a strappare, all’RBC Heritage, il suo 16esimo titolo.