Golf, Cameron Young trionfa nel Wyndham Championship amministrando il cospicuo vantaggio

I golfisti del PGA Tour archiviano uno degli eventi storici del massimo circuito internazionale. Si è chiuso infatti il Wyndham Championship (montepremi 7.9 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1938 sotto il nome di Greater Greensboro Open. Non si è distratto Cameron Young, che ha agevolmente amministrato il cospicuo vantaggio maturato nelle prime tre tornate senza concedere alcuna speranza agli avversari.

Lo statunitense si limita ad un -2 di giornata (5 birdie, 3 bogey) tenendo a distanza di sicurezza ai rivali e chiudendo con lo score complessivo di -22 (258 colpi). Seconda posizione con il punteggio di -16 per Mac Meissner seguito ad una lunghezza dal connazionale Mark Hubbard e dallo svedese Alex Noren. -14 e quinta posizione per il vincitore della passata edizione Aaron Rai, e per gli americani Chris Kirk e Jackson Koivun. Quest’ultimo griffa uno straordinario risultato da non professionista.

Sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti d’America) chiudono la top ten all’ottavo posto con lo score di -13 l’inglese Matt Fitzpatrick ed i padroni di casa Patrick Fishburn e Matt McCarthy. Undicesima piazza a -12 infine per il quartetto tutto americano composto da Ben Griffin, Danny McCarthy, J.T. Poston e Davis Thompson.

Per Cameron Young, ventottenne di Scarborough (Stati Uniti d’America), il successo colto in North Carolina è il quinto della carriera da professionista ed il primo nel PGA Tour. I successi più importanti fino ad oggi dell’americano erano quelli ottenuti nel Korn Ferry Tour nel maggio del 2021 in cui si impose consecutivamente all’AdventHealth Championship ed all’Evans Scholars Invitational.