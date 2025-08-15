Golf: MacIntyre vola al BMW Championship, Fleetwood e Scheffler inseguono

Prima giornata del BMW Championship, secondo dei tre eventi legati ai playoff della FedEx Cup, che regala forti emozioni al Caves Valley Golf Club di Owings Mills. E soprattutto le regala a Robert MacIntyre. Lo scozzese, sulla versione rinnovata del percorso, fino alla buca 12 è tutto sommato normale, con quattro birdie e due bogey. Poi, dalla 13, non si ferma più: sei birdie di fila, uno dietro l’altro, per prendersi la vetta in una giornata caratterizzata da una breve sospensione per maltempo. Il suo totale è -8, 62 colpi.

Alle sue spalle c’è Tommy Fleetwood, che intende recitare ancora da protagonista, ma per il momento è distante tre colpi e deve anche tenersi dietro il numero 1 del mondo, Scottie Scheffler, che viaggia guardingo a -4. Nel gruppo dei quarti a -3 vive anche la lotta per entrare nei 30 del Tour Championship, con il norvegese Viktor Hovland che prende sicurezza in questo senso accanto a Rickie Fowler, che invece della posizione ha proprio bisogno, e a Ben Griffin.

La settima posizione è per cinque: con gli USA Michael Kim e Sam Burns ci sono l’inglese Harry Hall, l’australiano Jason Day e lo svedese Ludvig Aberg. Tecnicamente il giro è stato sospeso e riprenderà alle 17:00 italiane, ma l’unico che deve chiudere è l’americano Bud Cauley, al 12° posto con lo score di -1 e che è sul percorso della buca 18.

Giornata senza squilli oper Rory McIlroy: il nordirlandese è 15°, anche se nel suo caso la vera notizia è un’altra e l’ha rivelata lui stesso. Gli è stato chiesto di diventare capitano giocatore di Ryder Cup nel prossimo futuro, ma ha immediatamente declinato l’offerta. La ragione? Molto semplice: “Non penso si possa fare“. Indubbiamente pesa anche il suo status di attuale numero 2 del mondo: il suo obiettivo ad oggi è quello di concentrarsi su ciò che può fare per tornare numero 1 e vincere altri Major. E la Ryder, ma da giocatore senza l’impegno molto estensivo richiesto a un capitano.