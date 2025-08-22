Golf, Henley dinanzi a Scheffler dopo la prima tornata del Tour Championship

I migliori trenta golfisti del ranking FedEx Cup avviano l’attesissimo e ricchissimo Tour Championship (montepremi 40 milioni di dollari). Uno degli eventi simbolo del PGA Tour è giunto al termine della prima tornata con Russell Henley che detta il passo. L’americano conduce con lo score di -9 (61 colpi) dopo un giro privo di sbavature impreziosito dall’eagle al par 5 della buca numero 6. Per il battistrada due lunghezze di margine su Scottie Scheffler.

Il numero uno dell’Official World Golf Ranking parte subito con le marce alte trovando un round bogey free facendo capire agli avversari che anche questa settimana bisognerà fare i conti con lui. -6 e terza posizione per un interessante quintetto composto dall’inglese Tommy Fleetwood, dallo scozzese Robert MacIntyre e dagli statunitensi Patrick Cantlay, Collin Morikawa e Justin Thomas. Classifica cortissima con 22 dei 30 partecipanti che hanno chiuso il primo giro con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti d’America) chiudono la top ten all’ottavo posto con il punteggio di -4 lo svedese Ludvig Aberg, il nordirlandese Rory McIlroy, e gli americani Akshay Bhatia e Ben Griffin. Dodicesimi con -3 invece il canadese Nick Taylor e gli statunitensi Brian Harman, Sam Burns, Cameron Young e Jacob Bridgeman. Tra i pochi golfisti in difficoltà spicca l’austriaco Sepp Straka, staccatissimo con lo score di +4.

Nel tardo pomeriggio italiano spazio al secondo round che ci dirà di più sulle velleità di Russell Henley e sulla voglia di bissare il successo della scorsa stagione di Scottie Scheffler. Attenzione anche agli europei Fleetwood, MacIntyre ed Aberg, partiti col piede giusto e vogliosi di lanciare un ulteriore messaggio a capitan Luke Donald a qualificazione ampiamente acquisita in vista della prossima Ryder Cup.