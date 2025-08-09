Golf, Gran Forrest resta in vetta ad un round dal termine del Nexo Championship

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti ad un round dal termine del Nexo Championship (montepremi 2.750 milioni di dollari), evento che ha sostituito lo Scottish Championship dopo una lunga pausa di 4 stagioni. A 18 buche dalla conclusione continua a svettare Grant Forrest. Lo scozzese guida la leaderboard con lo score di -8 (219 colpi).

Il padrone di casa si limita al -1 di giornata e vanta tre lunghezze di margine sul terzetto di inseguitori composto dall’inglese Todd Clements, dall’olandese Daan Huizing e dal norvegese Kristoffer Reitan. -3 e quinta posizione per il danese Jacob Skov Olesen e gli inglesi Andy Sullivan e Joe Dean. Classifica ancora cortissima con 13 partecipanti che hanno chiuso la terza tornata con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 72 del Trump International Golf Links di Balmedie (Scozia, Regno Unito) in ottava posizione con lo score di -2 troviamo l’inglese Eddie Pepperel, seguito ad un colpo di distanza dallo scozzese Ryan Lumsden, dal finlandese Oliver Lindell e dall’americano Davis Bryant. Giornata da dimenticare per l’australiano David Micheluzzi e per il sudafricano Justin Harding, che scivolano fuori dalla prime 10 posizioni a causa dei rispettivi round da +3 e +4.

Disastrosa tornata per Filippo Celli, che dal 19° posto crolla in 65esima posizione a causa di un nefasto +11. Un solo birdie al cospetto di 7 bogey, un doppio bogey ed il triplo bogey commesso al par 4 della buca 14. Davvero un peccato in quanto l’italiano si era ben disimpegnato fino ad oggi. Domani spazio all’ultimo e decisivo round con Forrest che dovrà difendersi dai tentativi di rimonta dei suoi rivali.