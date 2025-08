Giulio Ciccone scrive sui social: “Mi dispiace per il contatto con Del Toro, spero sia tutto ok anche per lui”

Un episodio davvero poco fortunato sul finire della prima tappa della Vuelta a Burgos. La breve corsa a tappe iberica, funzionale a tanti corridori nella preparazione per l’imminente Vuelta a España (23 agosto-14 settembre 2025), aveva tra i primattori del pedale Giulio Ciccone (Lidl – Trek) e il messicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG).

Cosa è accaduto? Sullo strappo conclusivo che ha chiamato in causa gli uomini di classifica, quando mancavano 350 metri al traguardo, Ciccone era letteralmente in marcatura su Del Toro ed entrambi stavano cercando di giocarsi le loro carte per concludere nelle prime posizioni della frazione.

L’alfiere della UAE Team Emirates XRG ha perso il controllo della sua bicicletta, finendo a terra in una curva verso destra, e per il corridore nostrano è stato impossibile evitarlo, colpendo alle braccia Del Toro e finendo a terra pesantemente, picchiando la spalla destra. Ciccone è riuscito poi a concludere in 83ª posizione con un ritardo di 1’27” dal vincitore, lo spagnolo Roger Adrià Oliveras (Red Bull – BORA – hansgrohe).

Si temeva per lo stato della sua articolazione, vista la dinamica dell’incidente, ricordando che l’abruzzese si era imposto sabato scorso nella Classica di San Sebastián dopo quasi tre mesi di stop per via di un’altra caduta nel corso del Giro d’Italia, che l’aveva costretto al ritiro. Non sono arrivate comunicazioni ufficiali dalla Lidl – Trek, ma c’è una storia su Instagram del nostro portacolori che fa capire la situazione.

VIDEO CADUTA CICCONE

¡¡QUÉ FINAL!! @Samufdeez1 fue neutralizado en el último kilómetro. Casi a la vez, caída de Isaac del Toro y Ciccone Para acabar, gran triunfo de Roger Adrià (@rogeradria_) en esta primera etapa de la #VueltaBurgos. pic.twitter.com/z6oEkkJHur — Teledeporte (@teledeporte) August 5, 2025

“Mi dispiace per il contatto con le braccia di Isaac, purtroppo era impossibile evitarlo. Spero sia tutto ok anche per lui“, ha scritto il ciclista tricolore. Da queste parole, si può comprendere che il corridore italiano non abbia avuto ripercussioni importanti nell’incidente.