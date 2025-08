Giulio Ciccone scala il ranking UCI: perentoria ascesa dopo San Sebastian. Italia quarta Nazione, Pogacar padrone

Giulio Ciccone si è reso protagonista di una mirabolante scalata nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. L’alfiere della Lidl-Trek ha scalato ben dodici posizioni dopo aver vinto la Classica di San Sebastian in maniera autorevole, issandosi così al 19mo posto e diventando il secondo italiano in graduatoria alle spalle di Jonathan Milan (sempre quindicesimo, al momento il friulano è fermo dopo aver vinto due tappe e la maglia verde al Tour de France).

Importanti passi in avanti anche da parte di Cristian Scaroni (39mo, +6), Francesco Fortunato (50mo, +4), Diego Ulissi (51mo, +4) e Simone Velasco (58mo, +5). Filippo Ganna è scivolato indietro di una posizione e ora stazione in 22ma piazza, terzo italiano davanti al quartetto della XDS Astana. In top-100 sono presenti anche Antonio Tiberi (77mo, +3), Edoardo Zambanini (86mo, +2), Giulio Pellizzari (96mo, +3) e Damiano Caruso (98mo, +4), mentre ne è uscito Matteo Trentin (39 piazze perse e 121ma posizione attuale).

L’Italia resta al quarto posto del ranking per Nazioni, sempre comandato dal Belgio davanti alla Slovenia e alla Danimarca (non ci sono state variazioni in top-10). Lo sloveno Tadej Pogacar è sempre il numero 1 del mondo davanti al danese Mads Pedersen e all’olandese Mathieu van der Poel, ma attenzione allo scivolone di Remco Evenepoel: da quarto a ottavo, scavalcato dal belga Wout van Aert, dallo sloveno Primoz Roglic, dal danese Jonas Vingegaard e dal messicano Isaac Del Toro.

RANKING UCI (aggiornato al 5 agosto)

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.465

2. Mads Pedersen (Danimarca) 4.510,57

3. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.261

4. Wout van Aert (Belgio) 3.847

5. Primoz Roglic (Slovenia) 3.841

6. Jonas Vingegaard (Danimarca) 3.751,57

7. Isaac Del Toro (Messico) 3.401

8. Remco Evenepoel (Belgio) 3.391

9. Oscar Onley (Gran Bretagna) 3.318

10. Ben O’Connor (Australia) 3.194,81

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

15. Jonathan Milan 2.522,86

19. Giulio Ciccone 2.386

22. Filippo Ganna 2.278,67

39. Christian Scaroni 1.636

50. Lorenzo Fortunato 1.420

51. Diego Ulissi 1.410

58. Simone Velasco 1.259

77. Antonio Tiberi 1.048

86. Edoardo Zambanini 944

96. Giulio Pellizzari 870

98. Damiano Caruso 854

113. Andrea Bagioli 788

116. Filippo Baroncini 784,43

120. Edoardo Affini 776,57

121. Matteo Trentin 775

138. Davide Ballerini 690

141. Davide Piganzoli 684

143. Matteo Moschetti 675

150. Alessandro Covi 646

167. Vincenzo Albanese 591,5

189. Mattia Cattaneo 496

191. Alberto Dainese 487

193. Filippo Zana 481,14

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 17.707,52

2. Slovenia 16.951

3. Danimarca 14.649,95

4. Italia 13.960,53

5. Francia 12.601,28

6. Gran Bretagna 12.566

7. Australia 12.383,19

8. Paesi Bassi 11.788,29

9. Spagna 11.607,71

10. USA 8.800,16