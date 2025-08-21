CiclismoStrada
Giro di Germania 2025, Brennan beffa allo sprint Milan nella prima tappa
Sfuma la vittoria per Jonathan Milan nella prima tappa del Giro di Germania 2025. Sul traguardo di Herford il velocista della Lidl-Trek è stato beffato allo sprint dal britannico Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) in uno sprint tiratissimo e che sembrava all’inizio aver premiato il corridore italiano. Invece alla fine la vittoria è stata data a Brennan, che ha così centrato il decimo successo in carriera, confermandosi ancora una volta in una stagione che è davvero quella della consacrazione ai massimi livelli.
La fuga di giornata ha visto protagonisti l’americano Andrew August (INEOS Grenadiers) e i tedeschi Vinzent Dorn (BIKE AID), Miguel Heidemann e Jon Knolle (REMB | rad net), ma le squadre dei velocisti hanno sempre controllato e gestito il ritardo dai quattro battistrada.
A quattordici chilometri dalla fine sono stati completamente riassorbiti i fuggitivi e a quel punto è stato il momento della lotta tra gli sprinter. Sembrava fatta per Milan, che è uscito in maniera molto potente a duecento metri dal traguardo, ma l’azzurro è stato rimontato da Brennan, che poi con un favoloso colpo di reni ha battuto di un soffio il rivale.
Terzo posto per l’olandese Danny Van Poppel (Red Bull-Bora-hansgrohe), che è diventato anche il nuovo leader della classifica generale, togliendo così la maglia del primato al norvegese Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), che oggi ha concluso all’ottavo posto. Nello sprint odierno da sottolineare il quarto posto del francese Emilien Jeannière (TotalEnergies) davanti al connazionale Hugo Hofstetter (Israel Premier-Tech). Solamente settimo Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), che era tra i favoriti di giornata.