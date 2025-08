Gianmarco Pozzecco: “Ragazzi bravissimi”. Bortolani e Caruso primi tagli

Due successi su due per l’Italbasket alla alla Trentino Basket Cup 2025, con gli azzurri che dopo l’87-61 di ieri contro l’Islanda hanno superato anche il Senegal, imponendosi per 80-56. Due prestazioni convincenti, sia come squadra sia dai singoli, con anche alcuni dei giocatori considerati a “rischio taglio” in vista degli Europei che stanno mettendo in difficoltà il ct per le future scelte. Ecco le parole del ct Pozzecco alla Fip dopo la partita.

“Difficile giocare due partite in due giorni contro due squadre completamente diverse tra loro. Il Senegal schierava giocatori di una certa taglia. La stanchezza ti impedisce di partire concentrato, ma i ragazzi sono stati bravissimi e nel secondo tempo siamo migliorati molto. È stato un altro piccolo passo in avanti, i nuovi ci aiuteranno a partire da Trieste perché abbiamo bisogno di lavorare insieme. Vorrei ringraziare di cuore e sinceramente Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso. Sono parte della nostra famiglia anche se tornano a casa” le parole del ct, che dunque annuncia i primi tagli.

Poi un pensiero all’Italia Under 18 che ha vinto il bronzo agli europei. “Vorrei complimentarmi con la Nazionale Under 18 maschile di coach Marco Sodini che questa sera ha conquistato la Medaglia di Bronzo all’Europeo di categoria. Per ora un’estate straordinaria per la Federazione Italiana Pallacanestro”.

A parlare anche Momo Diouf: “Ringrazio il coach per avermi dato la possibilità di essere qui, è stata una partita particolare. Ero contentissimo di giocare contro il Senegal ed è andata bene. Loro fisicamente sono incredibili ma siamo riusciti ad essere lucidi e a giocare di squadra. Abbiamo capito subito che giocando avanti e indietro non saremmo riusciti a fare granché ma abbiamo giocato sulle piccole cose e abbiamo fatto bene. Siamo una squadra che lavora bene in difesa. Sono tranquillo mi godo ogni giorno e ogni partita. Bisogna essere consistenti”.