L’ultimatum di Bagnaia: “Sto perdendo la pazienza, spero la Ducati mi dia delle spiegazioni”

Il livello di tensione oltrepassa il livello di guardia. Un’altra domenica da dimenticare per Francesco Bagnaia, solo ottavo al traguardo del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Il piemontese, partito dalla terza casella, ha cercato nei primi giri di rivaleggiare con Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), ma poi è finito progressivamente sempre più indietro.

“Mi piacerebbe sapere cosa sia successo. È un po’ come tutta la stagione, succedono cose che faccio fatica a capire. Ho guardato il tempo di gara dell’anno scorso ed ero andato 12″ più forte: c’è qualcosa che ci sta mancando dall’inizio dell’anno e non sappiamo cos’è“, ha raccontato Pecco ai microfoni di Sky Sport.

Profonda amarezza nell’animo del centauro italiano, in considerazione di una condizione nel box in cui a dominare la scena è il suo compagno di team, Marc Marquez, che quest’oggi ha festeggiato la nona vittoria stagionale e completando la sesta doppietta consecutiva Sprint+GP, cosa che nella classe regina non si era mai verificata. I 197 punti di ritardo da Marc in graduatoria parlano chiaro.

Pungolato dai colleghi di DAZN Spagna, Bagnaia ha aggiunto: “Tutti mi sorpassavano in uscita di curva e non riuscivo ad accelerare. Una situazione piuttosto particolare che spero possano spiegarmi in Ducati. Sto perdendo la pazienza? Sì, abbastanza e ancora nulla mi è stato detto“. Vedremo come la scuderia di Borgo Panigale gestirà il tutto e soprattutto se Pecco vorrà davvero proseguire nel percorso con la Rossa.