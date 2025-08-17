MotoGP, Davide Tardozzi: “Nessuno mette in dubbio le potenzialità di Bagnaia, sta a noi aiutarlo”

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez il Gran Premio d’Austria 2025, tredicesimo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo, sempre più in testa alla classifica piloti, ha conquistato il decimo successo stagionale, il primo in carriera al Red Bull Ring, anticipando Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Marco Bezzecchi (Aprilia).

Ottava posizione a più di dodici secondi dalla testa per Francesco Bagnaia che conclude un’altra gara del tutto anonima. Stagione che continua ad essere a due facce per Ducati Ufficiale, vincente con il fuoriclasse spagnolo e sotto tono con il centauro italiano. Nel post gara, il Team Manager Davide Tardozzi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per spiegare la situazione: “Marc sta facendo la differenza, è contento della moto e felice per i risultati. È anche in forma fisicamente, è chiaro che quello che ha subito negli ultimi anni è stato un qualcosa che lo ha limitato nella carriera”.

“Credo che sia tornato il campione che abbiamo visto prima del 2020. Per quanto riguarda Pecco questa gara è stata un peccato. Era partito molto bene, personalmente mi aspettavo il podio. Non ho ancora parlato con lui, vedremo qual è stato il suo problema nella seconda parte di gara. Ha avuto un calo importante, noi crediamo che Pecco sia il campione di sempre, dobbiamo trovare la quadra per la sua moto”.

“Da domani analizzeremo tutto, questa mattina la moto di Bagnaia funzionava bene. Insisto che il potenziale c’è, dobbiamo capire perché a lui accadano questi problemi. Era partito benissimo con un gran venerdì ed una buona qualifica, poi è capitata anche un po’ di sfortuna. Nessuno mette in dubbio le sue potenzialità, quando non ci sono problemi è in prima fila, sta a noi aiutarlo”, ha poi concluso Tardozzi.