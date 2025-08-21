Altri video
In questo speciale FOCUS SUMMER – TENNIS, incontriamo Raffaella Reggi, pioniera del tennis italiano: prima italiana a vincere un Grande Slam (Us Open 1986, doppio misto), bronzo a Los Angeles, capitana di Fed Cup e oggi mentore e commentatrice TV. Parleremo di: Storie dal circuito professionistico e mentalità vincente Infanzia tra Faenza e Bollettieri in Florida Esperienze da capitana e passaggio generazionale Boom attuale del tennis femminile italiano: opportunità e sfide Iniziative formative all’Isola d’Elba e visione per i giovani Una chiacchierata tra ricordi, consigli e passione per il futuro del tennis! Commenta, condividi e iscriviti per altri FOCUS SUMMER! Conduce Alice Liverani ️ #tennis #RaffaellaReggi #FocusSummer #UsOpen #ItalyTennis #AliceLiverani