Flavio Cobolli e l’andamento deficitario contro i top-10: la sconfitta contro Shelton allunga la striscia negativa

Un bilancio che non ha bisogno di interpretazioni. Flavio Cobolli ha dovuto fare i conti con una sconfitta negli ottavi di finale del Masters1000 di Toronto, contro il n.7 del ranking, Ben Shelton. Un ko sullo score di 6-4 4-6 6-7 (1), in cui l’azzurro si è trovato nelle condizioni di prevalere, avanti di un break nel terzo set e andando a servire per il match.

Le cose sono andate diversamente e, in questo modo, Cobolli ha dovuto assorbire un nuovo ko contro un tennista facente parte della cerchia dei top-10. Allo stato attuale delle cose, il rendimento del romano contro i primi dieci della classifica mondiale è assolutamente deficitario: nei 14 match disputati, ci sono state 1 vittoria e 13 sconfitte.

TUTTE LE PARTITE DI FLAVIO COBOLLI CONTRO I TOP-10

27-Jul-2025 Toronto (ATP 1000) Hard R16 17 Ben Shelton (4) – Sconfitta 6-4 4-6 6-7(1)

30-Jun-2025 Wimbledon Erba QF 24 Novak Djokovic (6) – Sconfitta 7-6(6) 2-6 5-7 4-6

16-Jun-2025 Halle Erba QF 24 Alexander Zverev (2) – Sconfitta 4-6 6-7(6)

26-May-2025 Roland Garros Terra R32 26 Alexander Zverev (3) – Sconfitta 2-6 6-7(4) 1-6

23-Apr-2025 Madrid Masters Terra R64 36 Holger Rune (8) – Vittoria 6-2 0-0 Ritiro

21-Oct-2024 Vienna Hard R16 31 Alex De Minaur (2) – Sconfitta 6-7(2) 1-3 Ritiro

2-Oct-2024 Shanghai Masters Hard R32 30 Novak Djokovic (4) – Sconfitta 1-6 2-6

26-Sep-2024 Beijing Hard QF 32 Daniil Medvedev (3) – Sconfitta 2-6 4-6

26-Aug-2024 US Open Hard R32 31 Daniil Medvedev (5) – Sconfitta 3-6 4-6 3-6

12-Aug-2024 Cincinnati Masters Hard R16 31 Hubert Hurkacz (5) – Sconfitta 3-6 6-3 1-6

17-Jun-2024 Halle Erba R32 49 Hubert Hurkacz (5) – Sconfitta 5-7 6-7(2)

20-May-2024 Ginevra Terra SF 56 Casper Ruud (2) – Sconfitta 6-1 1-6 6-7(4)

15-Jan-2024 Australian Open Hard R32 100 Alex De Minaur (10) – Sconfitta 3-6 3-6 1-6

29-May-2023 Roland Garros Terra R128 159 Carlos Alcaraz (1) – Sconfitta 0-6 2-6 5-7

L’unico successo finora dell’azzurro c’è stato quest’anno a Madrid, battendo il danese per Holger Rune, costretto però al ritiro per un problema fisico dopo aver perso il primo parziale. Dal quel confronto sono arrivati quattro ko in fila contro top-10: Alexander Zverev al Roland Garros e ad Halle; Novak Djokovic a Wimbledon; Shelton a Toronto.

Un dato sicuramente noto a Flavio e al suo staff e probabilmente dipendente dalle difficoltà nell’avere percentuali alte di prime di servizio in campo, specialmente quando è necessario chiudere le partite come nella sfida in Canada contro Shelton. Il livello di gioco da fondo di Cobolli è decisamente alto, ma manca quella risolutezza alla battuta decisiva per prevalere contro i più forti.