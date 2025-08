F1, Toto Wolff conferma: “Il rinnovo di George Russell sarà ufficializzato a breve”

Tra i piloti meno sorridenti nell’ultimo periodo non possiamo non citare George Russell. Il pilota inglese, infatti, non ha visto ancora il nero su bianco sul suo rinnovo di contratto con il team Mercedes e le motivazioni sono ben note. Non sono un mistero le avances che il team principal Toto Wolff ha rivolto nei confronti di Max Verstappen, con il fuoriclasse olandese che, solamente nelle ultime ore, ha sciolto i dubbi sul suo futuro.

Come ha annunciato lo stesso quattro-volte campione del mondo nel corso del weekend di Budapest, infatti, il suo rapporto con il team Red Bull proseguirà anche nel 2026 (non potendo, tra le altre cose, far leva sulla clausola che lo poteva liberare se non si fosse trovato nella top-5 della classifica attuale dopo l’appuntamento di Spa-Francorchamps). Con la conferma del nativo di Hasselt, quindi, il domino è partito e anche George Russell dovrebbe trovare la sua collocazione per la stagione in arrivo.

La conferma arriva dalle parole dello stesso Toto Wolff, con George Russell contento a metà dopo essere stato messo palesemente in stand-by in attesa che si chiarisse il destino di “Super Max:” L’annuncio potrebbe arrivare entro un mese – spiega il manager di origine austriaca a Crash.net – Siamo al 50-50. Ma non c’è fretta”.

Toto Wolff, poi, passa a spiegare il perchè del rinnovo del pilota classe 1998: “Non c’era motivo di pianificare a lungo termine senza George. Ha sempre avuto ottimi argomenti e risultati e ha sempre dato il massimo a partire dal 2018. Quindi, solo perché non si parla all’esterno delle trattative, non significa che le cose stiano cambiando nel rapporto interno o sul contratto. Diremo apertamente che tipo di accordo abbiamo proposto, non ci saranno problemi”.

Sul quando, invece, arriverà l’annuncio, il numero uno del team di Brackley rimane ancora sul vago: “Sceglieremo il momento ideale. Magari un Gran Premio importante, uno nel quale ci sono tanti tifosi. Entro un mese? Vedremo, il Gran Premio di Olanda non è lontano”.