F1, Sergio Perez e il suo ritorno: “Non ho nulla da dimostrare. Dopo di me in Red Bull…”

Sergio Perez è pronto a tornare in F1. Dopo le stagioni vissute al volante della Red Bull, con poche fortune e tante critiche all’ombra di Max Verstappen, il messicano intraprenderà in compagnia di Valtteri Bottas una nuova avventura con la Cadillac.

Intervenuto in conferenza stampa, “Checo” si è cosi espresso toccando diversi punti. Dal suo stato di forma alle affermazioni pepate verso chi lo ha visto per anni come “bollito”: “Non mi è mai piaciuto allenarmi, ma quando ho iniziato a farlo senza forzature è cambiato tutto, ora lo apprezzo e questo mi ha mantenuto in forma”.

Poi ha aggiunto: “È stato molto importante prendermi questa pausa, soprattutto perché solo verso la fine dello scorso anno è diventato chiaro che non avrei continuato con la Red Bull. Ho rinunciato alla possibilità di trovare un volante solo per rimanere in griglia, avevo bisogno di tempo per capire cosa volessi veramente dalla mia carriera. All’inizio, soprattutto nei primi due mesi, le idee non erano molto chiare ma poi ho iniziato a parlare con Cadillac, e più le conversazioni proseguivano più mi sono reso conto che la prospettiva di tornare mi entusiasmava. È un progetto a sé stante, non si tratta solo di tornare in griglia con una squadra normale per lottare per podi, gare e punti. La dinamica, a mio avviso, è molto diversa”.

Sui suoi target per il Mondiale 2026 di F1: “Il mio obiettivo principale è tornare a divertirmi, sono reduce da un anno molto difficile con la Red Bull. Ma questo è uno sport che amo, voglio tornare a divertirmi e per ora posso dire di aver ritrovato l’entusiasmo, potrò mettere a frutto tutti i miei anni di esperienza maturata nei diversi team con cui ho lavorato per cercare di aiutare questa squadra a progredire”.

“So di non avere – ha spiegato – il tempo dalla mia parte, ma potremmo anche essere una grande sorpresa, io e Valtteri (Bottas, ndr) abbiamo molta esperienza, ma anche nelle altre aree del team ci sono persone navigate, è una nuova squadra ma al suo interno c’è molta esperienza in tutti i reparti”.

Infine, in maniera tutt’altro che celata, anzi…pepata, Sergio Perez lancia una frecciata: “Non ho nulla da dover dimostrare, non credo serva sottolineare cosa hanno fatto i piloti prima o dopo di me (in Red Bull, ndr) è stato un periodo molto difficile in cui ho dovuto continuamente adattarmi per mantenere la fiducia mentale. Ripeto, non credo di avere nulla da dimostrare, quando vedi quanti punti hanno conquistato credo qualcosa intorno ai cinque punti o poco più in tutta la stagione fin qui disputata. Ciò che mi interessa davvero a questo punto della mia carriera è tornare a godermi lo sport che amo, lo sport che mi ha dato così tanto. Non potevo permettermi di concludere la mia carriera come il finale dello scorso anno, capite? Ed è anche per questo che sono qui, sono in un nuovo progetto e… sì, voglio godermi questo ritorno”.