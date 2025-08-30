F1, Max Verstappen: “Le qualifiche sono andate meglio delle prove, ma la gara è la cosa più importante”

Un altro mezzo miracolo per Max Verstappen. Il detentore del titolo ha infatti conquistato la terza posizione nelle qualifiche del GP di Olanda, quattordicesimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito di Zandvoort.

Bellissima prestazione per il padrone di casa, risultato il “migliore fra i normali” racimolando un distacco di +0.263 rispetto a un sontuoso Oscar Piastri, poleman dando il meglio di sé nel momento più difficile beffando di appena dodici centesimi il compagno di squadra Lando Norris, piazzatosi al secondo posto.

Una volta raggiunto il parco chiuso, l’olandese ha commentato quanto fatto: “Questo weekend è stato piuttosto travagliato per noi – ha detto Verstappen – Le qualifiche penso che siano andate meglio rispetto al resto dei turni, siamo contenti di questo. Bellissimo vedere così tanto arancione sugli spalti, è speciale qui. Mi piace questa atmosfera“.

Verstappen ha quindi chiosato: “Domani? Vedremo cosa riusciremo a fare, sarà importante concentrarci sulla nostra gara. Oggi abbiamo fatto un buon passo in avanti, ma è importante fare bene anche domani“.