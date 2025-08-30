F1: la McLaren firma la doppietta anche in FP3 a Zandovoort. Ferrari al momento inconsistente

Non cambia lo spartito in quel di Zandvoort, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP di Olanda, quattordicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1. Le McLaren hanno infatti dominato in lungo e in largo anche durante il terzo ed ultimo turno di prove libere, mentre il gap sembra essersi in qualche modo assottigliato tra le altre scuderie.

Manifesta superiorità quella del team Papaya, capace di mandare letteralmente tutti a scuola rifilando distacchi abissali, visti raramente nel Circus in tempi recenti. Il più veloce in tal senso è stato nuovamente Lando Norris, il quale ha fermato il cronometro a 1:08.972 staccando di ben due decimi Oscar Piastri, secondo a 0.242 dopo un turno contrassegnato da una condizione della pista non ottimale, viziata da un po’ di umidità scaturita da un’abbondante pioggia caduta nella notte.

Il primo tra i “normali” è stato invece George Russell che, con la sua Mercedes, si è accomodato al terzo posto con un gap di 0.886, precedendo così la Williams di Carlos Sainz, quarto a 0.941, e la Red Bull di Max Verstappen, quinto a 0.953.

Ancora dormienti i ferraristi, alle prese con una monoposto difficile da guidare, lenta e poco competitiva, specialmente con la soft. Charles Leclerc nello specifico si è piazzato in sesta posizione a 0.966. Notte fonda per Lewis Hamilton, quattordicesimo ed addirittura indietro di quasi un secondo e mezzo (1.401). Da segnalare infine la diciassettesima piazza di Andrea Kimi Antonelli, attardato di 1.725 e non aiutato nel giro finale, dove ha trovato traffico. Alle 16.00 il momento della verità con le qualifiche.