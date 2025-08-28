F1, George Russell: “Bello tornare in pista! Il rinnovo? Stiamo andando nella direzione giusta”

Si sono concluse ufficialmente le vacanze agostane della Formula Uno. Nel fine settimana in arrivo, infatti, si tornerà in azione con il Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Zandvoort tutto è pronto per il ritorno in pista con la prima di 10 tappe che ci condurranno fino ad Abu Dhabi e ci diranno, tra le altre cose, quale sarà il pilota a vincere il titolo.

Gli spunti di interesse, tuttavia, andranno anche oltre al rovente duello tra Oscar Piastri e Lando Norris. Dalla tappa olandese in avanti cercheremo anche di capire, per esempio, quale sarà la scuderia che diventerà seconda forza del gruppo. La McLaren è, e rimarrà, là davanti. Ferrari, Red Bull e Mercedes, invece, proveranno ad emergere.

Nel corso della conferenza stampa odierna, che ha dato il via al weekend di Zandvoort, George Russell ha iniziato da un punto ben preciso: “Come sempre non vediamo l’ora di tornare in pista. Le vacanze sono sempre un momento importante della stagione, ma mai quanto salire sulla vettura. Mi sono goduto il tempo a disposizione in queste settimane e ora sono di nuovo carico e pronto”.

Tutte le domande, tuttavia, erano indirizzate verso il suo rinnovo di contratto con la Mercedes: “Non c’è pressione di tempo da parte del team e non c’è pressione a livello di tempistiche da parte mia, ci stiamo solo assicurando che tutto venga fatto correttamente. Certo, si tratta di destreggiarsi tra le priorità, non è che il mondo si fermi con il tipo di contratto di cui dobbiamo preoccuparci. A volte le cose richiedono più tempo del previsto, ma come ho detto, stiamo andando decisamente nella giusta direzione. Contratto a lungo termine o di un solo anno? Non mi interessa, se devo essere sincero. Perché penso che sia tutta una questione legata alle performance. Ci sono benefici per tutti. Il mio obiettivo è vincere con Mercedes, è molto chiaro, e credo che il prossimo anno sia una stagione vitale per tutti i team, per ogni legame tra pilota e team. Ma da parte mia il prossimo anno è la priorità. Sono aperto a tutto. Voglio solo essere sicuro di poter vincere”.