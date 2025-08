F1, scatta il weekend del GP d’Ungheria. La Ferrari vuole avvicinarsi davvero alla McLaren

Nella giornata odierna andremo ad alzare il sipario sull’attesissimo weekend del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring si inizierà con le prime due sessioni di prove libere in vista di un fine settimana di grande importanza, non ultimo perchè darà poi il via alle vacanze estive.

Si tornerà in azione solamente il 29-30 e 31 agosto in occasione del Gran Premio d’Olanda sul tracciato di Zandvoort ma, per il momento, è meglio pensare al presente. Nella giornata odierna si partirà alle ore 13.30 con la prima sessione di prove libere (60 minuti), mentre la seconda scatterà alle ore 17.00 per andare a completare le canoniche due ore di lavoro in pista quando non è presente la Sprint Race.

Ci attende una giornata che dovrebbe essere lineare a livello di meteo (a differenza della possibile pioggia prevista domenica) con le due McLaren che inizieranno il loro duello. Anche se, come si è visto in altre occasioni, le monoposto papaya non dettano legge come al solito nei lay-out più lenti, Oscar Piastri e Lando Norris (divisi da 16 punti in classifica generale) saranno i grandi favoriti e proseguiranno nella loro sfida verso il titolo iridato.

Alle loro spalle, come sempre, le due Ferrari e Max Verstappen, con le Mercedes che confideranno che la W16, per una volta, sia in piena forma. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sanno che la pista magiara potrebbe essere “amica” della SF-25, ma dovranno completare un fine settimana senza errori, incominciando da oggi, lavorando su assetto, time attack e passo gara. Max Verstappen, invece, cercherà in ogni modo di allestire la propria RB21 per essere il migliore in qualifica, confidando che come al solito non sarà semplicissime superare all’Hungaroring.