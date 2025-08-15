Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CompletoEquitazione

Equitazione, Italia del completo nona dopo il dressage nella tappa di Nations Cup ad Arville. Michael Jung in vetta

Pubblicato

17 secondi fa

il

Per approfondire:
Michael Jung / Photo LiveMedia/Stephane Allaman/DPPI
Michael Jung / Photo LiveMedia/Stephane Allaman/DPPI

Con la conclusione del dressage è entrata nel vivo la quarta tappa della Nations Cup 2025 del concorso completo dell’equitazione, in corso ad Arville, in Belgio: al termine della seconda giornata, riservata ai componenti dei quartetti in corsa per la classifica a squadre, l’Italia è nona.

In testa dopo la prima prova c’è la Svezia con 86,6 penalità, davanti alla Germania, seconda a quota 90,5, mentre completano il podio provvisorio gli Stati Uniti, terzi con 91,5. L’Italia occupa invece la nona piazza a quota 108,0, con gli azzurri che precedono Paesi Bassi ed Austria. Nella classifica individuale guida il tedesco Michael Jung su fischerChipmunk FRH con 21,8.

In casa Italia il migliore è Matteo Orlandi su RLE Limbo Kaiser, 47° con 34,2. Poco più indietro Edoardo Fortini su Cooley Showtime, 63° con 36,3, e Paolo Mario De Simone su Parker D, 73° con 37,5, proprio davanti a Federico Riso su Diabella 10, 74° con 37,6. E’ presente, in gara a titolo individuale, anche Margherita Bonaccorsi su Carlsberg PM, 95ma con 42,1.

CLASSIFICA NATIONS CUP DOPO IL DRESSAGE – ARVILLE 2025

1 Svezia 86,6
2 Germania 90,5
3 Stati Uniti 91,5
4 Australia 92,4
5 Belgio 94,2
6 Gran Bretagna 101,3
7 Polonia 103,9
8 Francia 106,5
9 Italia 108,0
10 Paesi Bassi 110,0
11 Austria 110,7

Argomenti correlati:
Pubblicità