Equitazione: nel giorno degli individualisti, il tedesco Michael Jung comanda il completo di Arville

La quarta tappa della Nations Cup 2025 di completo si è ufficialmente aperta ad Arville in Belgio. La giornata odierna è stata dedicata al round di dressage focalizzato sui concorrenti individualisti, mentre domani sarà la volta di amazzoni e cavalieri che fanno parte delle squadre nazionali. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Dominio tedesco: in prima posizione si trova Michael Jung che, in sella a fischerChipmunk FRH, ha fatto segnare uno score di 78.23% tradotto in 21.8 penalità. Alle sue spalle i connazionali Malin Hansen-Hotopp (montante Carlitos Quidditch K) e Jerome Robine (cavallo Black Ice), rispettivamente in seconda e terza piazza con 24.8 e 26.3 penalità.

In 48esima posizione l’unica italiana in gara da individualista: Margherita Bonaccorsi, montante Carlsberg Pm, che non ha certamente brillato facendo segnare 42.1 penalità.

Si ripartirà domani con la gara a squadre, sempre con le riprese del dressage. Italia sul campo di gara con Paolo Mario De Simone con Parker D, Edoardo Fortini con Cooley Showtime, Matteo Orlandi con RLE Limbo Kaiser e Federico Riso con Diabella 10.