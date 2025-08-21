Dove vedere in tv Polissya-Fiorentina oggi, Conference League 2025: orario, canale, streaming

La Fiorentina si prepara all’esordio internazionale nei playoff per l’accesso al girone unico della Conference League 2025-2026 di calcio: l’ostacolo per i toscani sarà rappresentato dagli ucraini del Polissya, che nel turno precedente hanno eliminato i magiari del Paksi.

Gli uomini di Stefano Pioli giocheranno l’andata in trasferta in campo neutro oggi, giovedì 21 agosto, alle ore 20.00: per ovvie ragioni di sicurezza gli ucraini disputano il match casalingo alla Futbal Tatran Aréna di Prešov, in Slovacchia.

Il match di ritorno si giocherà in casa della Fiorentina giovedì 28 agosto. La diretta tv del match sarà fruibile su TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e NOW.

Giovedì 21 agosto

20.00 Calcio, Conference League: playoff, Polissya-Fiorentina – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

PROGRAMMA POLISSYA-FIORENTINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW.