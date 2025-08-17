Calcio, Milan approda al terzo turno di Coppa Italia. Monza eliminato dal Frosinone

Quattro le sfide valide per il secondo turno di Coppa Italia 2025-2026 di calcio che sono andate in scena quest’oggi. C’era curiosità su quanto avrebbe fatto il Milan di Max Allegri contro il Bari. I rossoneri hanno risposto presente, imponendosi 2-0 con un gol per tempo.

A sbloccare il risultato è stato il portoghese Rafael Leao al 14′. A inizio ripresa, al 47′ è arriva la marcatura dello statunitense Christian Pulisic che ha messo sui binari più favorevoli al Diavolo il match. Nel terzo turno ci sarà l’incrocio con il Lecce. I salentini si sono imposti 2-0 contro la Juve Stabia.

Missione compiuta anche per il Parma, a segno 2-0 contro il Pescara. Le realizzazioni sono arrivate tutte nella ripresa: l’argentino Mateo Pellegrino ha deciso la sfida con una doppietta al 47′ al 65′. Ducali che attendono la vincente della sfida tra Spezia e Sampdoria.

Vittoria esterna a sorpresa del Frosinone contro il Monza, con una rete in pieno recupero del georgiano Giorgi Kvernadze. Da segnalare l’espulsione tra le fila brianzole del congolose Silvere Ganvoula al 90+10′. Nel terzo round ci sarà la sfida contro il Cagliari. A conclusione, è arrivata l’affermazione ai calci di rigore del Pisa contro il Cesena. Toscani che hanno concluso il match in inferiorità numerica per l’espulsione di Arturo Calabresi.