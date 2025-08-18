CiclismoSport in tvStrada
Dove vedere in tv la Vuelta a España 2025: programma, date delle 21 tappe e streaming
Manca sempre meno alla partenza della ottantesima edizione della Vuelta a España. Sabato 23 agosto 2025 la corsa a tappe spagnola scatterà con un’insolita prima tappa, che da Torino porterà i corridori sull’arrivo di Novara. 3.151 chilometri totali, divisi in 21 tappe che faranno da cornice all’ultimo spettacolare Grande Giro del 2025.
Tanta attesa per la corsa iberica che terminerà il 14 settembre a Madrid. Parterre come sempre ricco di ciclisti di primissimo livello, tra i quali spiccano Jonas Vingegaard, Primoz Roglic ed il nostro Giulio Ciccone. Le grandi tappe montuose saranno come sempre decisive, con le scalate dell’El Angliru (tappa regina) e de La Bola del Mundo.
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING:
Diretta tv: per gli abbonati su Eurosport 1 HD
Diretta streaming: in abbonamento su Discovery Plus e DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport
PROGRAMMA VUELTA A ESPAÑA 2025
Sabato 23 agosto – Prima tappa Torino Reggia di Venaria-Novara (186.1 km)
Orario di partenza: 12.55
Orario di arrivo stimato: 17.20
Domenica 24 agosto – Seconda tappa Alba-Limone Piemonte (159.6 km)
Orario di partenza: 13.35
Orario di arrivo stimato: 17.20
Lunedì 25 agosto – Terza tappa San Maurizio Canavese-Ceres (134.6 km)
Orario di partenza: 14.20
Orario di arrivo stimato: 17.22
Martedì 26 agosto – Quarta tappa Susa-Voiron (206.7 km)
Orario di partenza: 11.25
Orario di arrivo stimato: 16.30
Mercoledì 27 agosto – Quinta tappa Figueres-Figueres (24.1 km) cronometro individuale
Orario di partenza primo corridore: 16.37
Orario di arrivo ultimo corridore: 18.30
Giovedì 28 agosto – Sesta tappa Olot-Pal.Andorra (170.3 km)
Orario di partenza: 12.35
Orario di arrivo stimato: 17.15
Venerdì 29 agosto – Settima tappa Andorra la Vella. Andorra-Cerler.Huesca La Magia (188 km)
Orario di partenza: 11.55
Orario di arrivo stimato: 17.13
Sabato 30 agosto – Ottava tappa Monzon Templarios-Zaragoza (163.5 km)
Orario di partenza: 13.40
Orario di arrivo stimato: 17.20
Domenica 31 agosto – Nona tappa Alfaro-Estacion de Esqui De Valdezcaray (195.5 km)
Orario di partenza: 12.20
Orario di arrivo stimato: 17.15
Lunedì 1 settembre riposo
Martedì 2 settembre – Decima tappa Parque de la Naturaleza Sendaviva -El Ferial Larra Belagua (175.3 km)
Orario di partenza: 12.55
Orario di arrivo stimato: 17.18
Mercoledì 3 settembre – Undicesima tappa Bilbao-Bilbao (157.4 km)
Orario di partenza: 13.30
Orario di arrivo stimato: 17.20
Giovedì 4 settembre – Dodicesima tappa Laredo-Los Corrales de Buelna (144.9 km)
Orario di partenza: 14.00
Orario di arrivo stimato: 17.22
Venerdì 5 settembre- Tredicesima tappa Cabezon de la Sal-L’Angliru (202.7 km)
Orario di partenza: 11.50
Orario di arrivo stimato: 17.14
Sabato 6 settembre – Quattordicesima tappa Aviles-La Farropona. Lagos de Somiedo (135.9 km)
Orario di partenza: 13.30
Orario di arrivo stimato: 17.15
Domenica 7 settembre – Quindicesima tappa A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos (167.8 km)
Orario di partenza: 13.05
Orario di arrivo stimato: 17.17
Lunedì 8 settembre riposo
Martedì 9 settembre – Sedicesima tappa Poio-Mos Castro de Herville (167.9 km)
Orario di partenza: 13.05
Orario di arrivo stimato: 17.15
Mercoledì 10 settembre – Diciassettesima tappa O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero (143.2 km)
Orario di partenza: 13.30
Orario di arrivo stimato: 17.00
Giovedì 11 settembre – Diciottesima tappa Valladolid-Valladolid (27.2 km) cronometro individuale
Orario di partenza primo corridore: 13.12
Orario di arrivo ultimo corridore: 14.40
Venerdì 12 settembre – Diciannovesima tappa Rueda-Guijuelo (161.9 km)
Orario di partenza: 13.50
Orario di arrivo stimato: 17.20
Sabato 13 settembre – Ventesima tappa Robledo de Chavela-Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada (165.6 km)
Orario di partenza: 13.00
Orario di arrivo stimato: 17.17
Domenica 14 settembre – Ventunesima tappa Alalardo-Madrid (111.6 km)
Orario di partenza: 16.40
Orario di arrivo stimato: 19.20