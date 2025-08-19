Dove vedere in tv Italia-Lettonia, Torneo Acropolis 2025: orari, programma, streaming

Prosegue la preparazione della nazionale italiana di basket verso l’Europeo 2025, in programma dal 27 agosto al 14 settembre. L’Italia, guidata da coach Pozzecco, ha vinto fin ora tutte le amichevoli estive disputate, l’ultima a Bologna contro l’Argentina, ed è pronta ora ad affrontare nuovi interessanti test. Sarà il classico appuntamento con il Torneo Acropolis a mettere alla prova gli azzurri, contro due delle migliori squadre europee.

Le gare si svolgeranno all’OAKA Olympic Indor Hall di Atene e l’Italbasket sarà impegnata in due amichevoli di spessore contro Lettonia (21 agosto) e Grecia (22 agosto). Quest’ultima sarà la prima avversaria degli azzurri nel girone dell’Europeo, nella gara in programma giovedì 28 agosto. Prima però ci saranno i test dell’Acropolis, che riveleranno il livello di preparazione della nazionale italiana.

Nella giornata di ieri si è aggiunto al ritiro Danilo Gallinari che, dopo il titolo conquistato in Portorico, è pronto, forse per l’ultima volta, ad indossare la maglia azzurra nella rassegna continentale. Restano 14 gli azzurri candidati al roaster degli Europei 2025, con Pozzecco che dovrà, nei prossimi giorni, effettuare gli ultimi tagli. Il Torneo Acropolis potrà dare una mano al coach per definire la squadra e prepararsi al meglio per Eurobasket.

PROGRAMMA

Giovedì 21 agosto Torneo Acropolis

Ore 19.15 Italia-Lettonia

DOVE VEDERE ITALIA-LETTONIA TORNEO ACROPOLIS IN TV E STREAMING

Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Basket (209)

Diretta streaming: SkyGo, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport