Basket, Danilo Gallinari raggiunge la Nazionale a Roma. Pozzecco comunica un nuovo taglio

Archiviata la trionfale esperienza con la maglia dei Vaqueros de Bayamon, vincendo il primo titolo della carriera da MVP nel campionato portoricano, Danilo Gallinari è arrivato oggi all’Acqua Acetosa di Roma e da domani sarà a disposizione dello staff tecnico per l’ultima fase di preparazione della Nazionale italiana di basket verso gli Europei.

Il 37enne lombardo ha già annunciato che questa sarà la sua ultima esperienza in azzurro, dopo aver preso parte a tre edizioni della rassegna continentale (2011, 2013 e 2015) oltre ai Mondiali 2019 e ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021. A Eurobasket 2025 sarà vice-capitano e proverà a togliersi finalmente la soddisfazione di salire sul podio in un grande evento con la Nazionale.

Contestualmente all’arrivo di Gallinari, il CT Gianmarco Pozzecco ha autorizzato Luca Severini a lasciare il raduno: “Ringrazio sentitamente Luca per il suo solito impegno e per l’entusiasmo e la serietà che ha messo in ogni singolo allenamento dal 23 luglio. Come sempre questo è il momento più complicato per me e vorrei non dover mai affrontare queste scelte. Gli auguro il meglio per la stagione. È parte integrante di questo splendido gruppo anche se non sarà fisicamente con noi all’Europeo”.

Restano in 14 dunque i giocatori candidati per entrare nel roster italiano di Eurobasket 2025, con gli ultimi due tagli che verranno effettuati nei prossimi giorni.

#0 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna)

#7 Stefano Tonut 1993 1.94 Guardia EA7 Emporio Armani Milano

#8 Danilo Gallinari 1988 2.08 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico)

#9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia)

#13 Simone Fontecchio 1995 2.03 Ala Miami Heat (NBA)

#15 Darius Thompson 1995 1.92 Guardia Valencia (Spagna)

#17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano

#18 Matteo Spagnolo 2003 1.93 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna)

#19 Gabriele Procida 2002 1.98 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna)

#20 Saliou Niang 2004 1.99 Ala Virtus Olidata Bologna

#35 Momo Diouf 2001 2.06 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna

#38 Riccardo Rossato 1996 1.89 Guardia Trapani Shark

#45 Nikola Akele 1995 2.03 Ala Virtus Olidata Bologna

#54 Alessandro Pajola 1999 1.94 Playmaker Virtus Olidata Bologna