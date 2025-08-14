Civitanova Marche pronta a incoronare i nuovi re e regine del beach volley

La Spiaggia delle Corone di Civitanova Marche è pronta a trasformarsi, il 16 e 17 agosto 2025, nel palcoscenico della XXVI edizione del King & Queen Beach Volley Tour. Due giorni di partite spettacolari, pubblico caloroso e tradizione, con ingresso gratuito per gli appassionati e un contorno di eventi che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente.

A inaugurare la manifestazione, sabato alle 9:30, sarà il match femminile Belliero Piccinin/Mancinelli – Balducci/Rottoli, valido per il torneo Offertevillaggi.com Queen of the Beach. A seguire, alle 10:15, spazio al torneo maschile Axorè King of the Beach con Alfieri/Sacripanti – Mussa/Spadoni.

L’avvicinamento all’evento non è stato privo di colpi di scena: l’infortunio di Rossi e il ritiro per motivi familiari di Erika Ditta hanno costretto il patron Fulvio Taffoni a rivedere in corsa i gironi e il calendario. Al posto di Rossi è arrivato Fabrizio Mussa, 25 anni, tra i primi dieci del ranking italiano, protagonista con due quinti posti stagionali a Ravenna e Cordenons. La rinuncia di Ditta ha invece aperto le porte a Jessica Belliero Piccinin, 34 anni, dodicesima nel ranking FIPAV e reduce da tre quarti posti nelle tappe di Montesilvano, Modica e Cordenons.

La formula prevede, nella fase iniziale, set ai 17 punti (con eventuale terzo set a 11), mentre la finale si giocherà con punteggio regolamentare. Come da tradizione, il pubblico sarà coinvolto con lanci di canotte e gadget offerti dagli sponsor, intervallati dalle coreografie delle Sweet Dolls. L’evento godrà di un’ampia copertura social e della diretta streaming su OAsport.

Sabato 16 agosto

09:30 – Belliero Piccinin/Mancinelli – Balducci/Rottoli

10:15 – Alfieri/Sacripanti – Mussa/Spadoni

11:00 – Sestini/Annibalini – Sanguigni/Franzoni

11:45 – Titta/Acerbi – Podestà/Marchetto

15:30 – Belliero Piccinin/Balducci – Mancinelli/Rottoli

16:15 – Alfieri/Mussa – Sacripanti/Spadoni

17:00 – Sestini/Sanguigni – Annibalini/Franzoni

17:45 – Titta/Podestà – Acerbi/Marchetto

Domenica 17 agosto

09:15 – Belliero Piccinin/Rottoli – Balducci/Mancinelli

10:00 – Alfieri/Spadoni – Mussa/Sacripanti

10:45 – Sestini/Franzoni – Sanguigni/Annibalini

11:30 – Titta/Marchetto – Podestà/Acerbi