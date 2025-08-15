Beach volley, Orsi Toth/Gottardi sconfitte dalle campionesse olimpiche. Oggi doppia sfida decisiva per il passaggio del turno a Montreal

Inizia con una sconfitta l’avventura di Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi nell’Elite 16 di Montreal. La coppia azzurra al debutto nel torneo canadese aveva il difficile compito di affrontare le campionesse olimpica Ana Patricia/Duda che hanno ritrovato la condizione dopo una prima parte della stagione non all’altezza delle attese. la coppia brasiliana ha vinto in due set ma qualche buon segnale dalle azzurre è arrivato.

Nel primo set, ad esempio, la coppia italiana è partita molto bene mettendo in costante pressione le brasiliane in ricezione ed è stata in vantaggio anche di 3 punti sul 12-09 salvo poi farsi raggiungere sul 15 pari e staccare nel finale per il 17-21 conclusivo. Nel secondo set partenza a rilento delle italiane che si sono ritrovate ben presto a dover inseguire (6-3 e 12-6) senza riuscire a ribaltare l’esito del match e dovendosi arrendere con il punteggio di 21-16.

Oggi doppia sfida per Gottardi/Orsi Toth che saranno in campo alle 16.00 per affrontare un’altra coppia brasiliana, Thamela/Victoria e alle 19.30 affronteranno l’ultimo incontro della fase preliminare contro le australiane Johnson7Aichin provenienti dalle qualificazioni.

TORNEO MASCHILE

Pool A

2 14-Aug 09:30 2 Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] Krattiger/Dillier SUI [9] 2-0 (21-15, 21-16)

1 14-Aug 10:00 CC Mol, A./Sørum, C. NOR [1] Grimalt M./Grimalt E. CHI [16] [Q] 2-1 (17-21, 22-20, 15-10)

10 14-Aug 13:30 2 Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] Grimalt M./Grimalt E. CHI [16] [Q] 0-2 (17-21, 17-21)

9 14-Aug 14:00 CC Mol, A./Sørum, C. NOR [1] Krattiger/Dillier SUI [9] 2-1 (21-23, 21-19, 24-22)

18 15-Aug 10:30 2 Krattiger/Dillier SUI [9] Grimalt M./Grimalt E. CHI [16] [Q]

17 15-Aug 11:00 CC Mol, A./Sørum, C. NOR [1] Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8]

Pool B

4 14-Aug 12:30 2 Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [7] Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [10] 0-2 (14-21, 14-21)

3 14-Aug 13:00 CC Åhman/Hellvig SWE [2] Pfretzschner, L./Winter GER [15] [Q] 2-0 (21-16, 21-16)

20 15-Aug 12:30 2 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [10] Pfretzschner, L./Winter GER [15] [Q]

19 15-Aug 13:00 CC Åhman/Hellvig SWE [2] Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [7]

12 15-Aug 17:30 2 Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [7] Pfretzschner, L./Winter GER [15] [Q]

11 15-Aug 18:00 CC Åhman/Hellvig SWE [2] Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [10]

Pool C

6 14-Aug 08:30 2 Łosiak/Bryl POL [6] Henning/Wüst GER [11] 2-0 (21-11, 21-11)

5 14-Aug 09:00 CC Cherif/Ahmed QAT [3] Carracher/Nicolaidis AUS [14] [Q] Injury Team A

14 14-Aug 18:00 CC Łosiak/Bryl POL [6] Carracher/Nicolaidis AUS [14] [Q] 2-0 (21-14, 21-17)

13 14-Aug 17:30 2 Cherif/Ahmed QAT [3] Henning/Wüst GER [11] Injury Team A

22 15-Aug 09:00 CC Henning/Wüst GER [11] Carracher/Nicolaidis AUS [14] [Q]

21 15-Aug 08:30 2 Cherif/Ahmed QAT [3] Łosiak/Bryl POL [6]

Pool D

8 14-Aug 19:15 CC Perusic/Schweiner CZE [5] Schachter/Pickett CAN [12] 2-0 (21-15, 21-17)

7 14-Aug 18:30 2 Evandro/Arthur Lanci BRA [4] Partain/Benesh USA [13] [Q] 1-2 (21-19, 19-21, 14-16)

16 15-Aug 14:30 2 Perusic/Schweiner CZE [5] Partain/Benesh USA [13] [Q]

15 15-Aug 15:00 CC Evandro/Arthur Lanci BRA [4] Schachter/Pickett CAN [12]

24 15-Aug 20:00 CC Schachter/Pickett CAN [12] Partain/Benesh USA [13] [Q]

23 15-Aug 19:30 2 Evandro/Arthur Lanci BRA [4] Perusic/Schweiner CZE [5]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

2 14-Aug 11:30 2 Ana Patrícia/Duda BRA [8] Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [9] 2-0 (21-17, 21-15)

1 14-Aug 12:00 CC Thamela/Victoria BRA [1] Alchin/Johnson AUS [16] [Q] 2-0 (21-17, 22-20)

10 15-Aug 09:30 2 Ana Patrícia/Duda BRA [8] Alchin/Johnson AUS [16] [Q]

9 15-Aug 10:00 CC Thamela/Victoria BRA [1] Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [9]

18 15-Aug 13:30 2 Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [9] Alchin/Johnson AUS [16] [Q]

17 15-Aug 14:00 CC Thamela/Victoria BRA [1] Ana Patrícia/Duda BRA [8]

Pool B

4 14-Aug 10:30 2 Müller/Tillmann GER [7] Donlin/Denaburg USA [10] 2-0 (21-19, 21-14)

3 14-Aug 11:00 CC Tina/Anastasija LAT [2] Clancy/Milutinovic AUS [15] [Q] 2-0 (21-8, 21-13)

12 14-Aug 14:30 2 Müller/Tillmann GER [7] Clancy/Milutinovic AUS [15] [Q] 2-0 (22-20, 21-17)

11 14-Aug 15:00 CC Tina/Anastasija LAT [2] Donlin/Denaburg USA [10] 2-0 (21-19, 21-15)

20 15-Aug 11:30 2 Donlin/Denaburg USA [10] Clancy/Milutinovic AUS [15] [Q]

19 15-Aug 12:00 CC Tina/Anastasija LAT [2] Müller/Tillmann GER [7]

Pool C

6 14-Aug 16:00 CC Klinger D./Klinger R. AUT [6] Bélanger/Monkhouse CAN [11] 2-0 (21-12, 21-14)

5 14-Aug 15:30 2 Anouk/Zoé SUI [3] Dani/Tania ESP [14] [Q] 1-2 (21-17, 16-21, 9-15)

14 14-Aug 20:30 2 Klinger D./Klinger R. AUT [6] Dani/Tania ESP [14] [Q] 1-2 (21-17, 13-21, 10-15)

13 14-Aug 21:00 CC Anouk/Zoé SUI [3] Bélanger/Monkhouse CAN [11] 2-1 (18-21, 21-17, 15-13)

22 15-Aug 19:00 CC Bélanger/Monkhouse CAN [11] Dani/Tania ESP [14] [Q]

21 15-Aug 18:30 2 Anouk/Zoé SUI [3] Klinger D./Klinger R. AUT [6]

Pool D

8 14-Aug 19:30 2 Carol/Rebecca BRA [5] Ittlinger/Grüne GER [12] [Q] 0-2 (11-21, 17-21)

7 14-Aug 20:00 CC Melissa/Brandie CAN [4] Konink/Schoon NED [13] [Q] 2-0 (21-12, 23-21)

16 15-Aug 15:30 2 Carol/Rebecca BRA [5] Konink/Schoon NED [13] [Q]

15 15-Aug 16:00 CC Melissa/Brandie CAN [4] Ittlinger/Grüne GER [12] [Q]

24 15-Aug 20:30 2 Ittlinger/Grüne GER [12] [Q] Konink/Schoon NED [13] [Q]

23 15-Aug 21:00 CC Melissa/Brandie CAN [4] Carol/Rebecca BRA [5]